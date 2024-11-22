Лукашенко одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией

CentralAsia (MNG) - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 426, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны. Об этом сообщает ИА Звязда.

Данный международный договор направлен на либерализацию условий взаимной торговли ЕАЭС с Монголией, в частности, на упрощение ее условий и таможенных процедур за счет обнуления пошлин на 375 товарных позиций.

Реализация документа позволит обеспечить экспортерам Беларуси конкурентные условия поставок товаров и экономию в части уплаты таможенных пошлин в Монголии.

На проведение переговоров по проекту Временного торгового соглашения и его подписание уполномочено Правительство.

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