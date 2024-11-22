Минтранс РФ сообщил о росте трафика с Монголией в 3,5 раза

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CentralAsia (MNG) - В 2024 году наблюдается значительное увеличение автомобильного трафика между Россией и Монголией, которое выросло в 3,5 раза. Об этом сообщил Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта России, на форуме-выставке "Транспорт России". По его словам, количество выданных разрешений для российских и международных перевозчиков перевалило за отметку в 150 тысяч.

Дмитрий Зверев также рассказал о планах по расширению пропускной способности на границах с различными странами. В частности, пропускная способность пунктов на границе с Азербайджаном увеличится вдвое, с Казахстаном — почти в два раза, с Монголией — в пять раз, а с Китаем — в три раза. Об этом сообщает Ridus.ru.

Заместитель министра добавил, что завершение реконструкции пунктов пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией и Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном вызвало положительные отзывы со стороны перевозчиков. Российские и международные перевозчики впервые не высказывали никаких претензий к состоянию этих пунктов пропуска.

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