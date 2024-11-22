Зеленский отреагировал на заявление Путина об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина об ударе по Днепру новой баллистической ракетой среднего радиуса действия «Орешник». Украинский президент назвал это вторым за последнее время шагом к эскалации конфликта после отправки на фронт войск из Северной Кореи.

«Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН, — написал Зеленский. — И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины — контингента в не менее 11 тысяч солдат».

Зеленский также назвал ложью утверждения Путина, что новая ракета была применена в ответ на удары по российской территории западным высокоточным оружием, поскольку, по его словам, Украина уже неоднократно использовала такие системы.

«Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины — это очередное доказательство, что мира Россия точно не хочет, — сказал Зеленский. — И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права».

Зеленский также призвал мировое сообщество как можно более решительно отреагировать на действия России, чего, по мнению украинского президента, пока не происходит.

«Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры, — пишет Зеленский. — Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно».

Вооруженные силы РФ 21 ноября нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности. Под удар, как заявила российская сторона, попало предприятие военно-промышленного комплекса, где производят ракеты. Украинские военные заявили, что атака не привела к существенным последствиям.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, заявил, что ВС РФ использовали для удара по Днепру ракетную систему, названную как «Орешник». Путин сказал, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по целям в России. В своем заявлении Путин сказал, что из-за ударов западным оружием «региональный конфликт приобрел элементы глобального», и пригрозил нанести удары по военным объектам стран, которые разрешили Украине применять поставленные ракеты для атак на российские объекты.