Токаев поручил усилить безопасность важнейших объектов в Казахстане из-за эскалации в Украине

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране из-за эскалации конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Такое поручение президент дал премьер-министру, руководителю своей администрации, главам всех силовых ведомств и акимам.

«Председатели палат парламента поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», – написал Уали в Facebook.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий путём переговоров.

20 ноября посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики покинуть Украину или задуматься над возможностью выехать с территории вблизи мест активных боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября сообщил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракетной системы «Орешник» и нанесла удар по Днепру в ответ на то, что украинская армия использовала западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по российской территории.

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