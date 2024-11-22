экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев поручил усилить безопасность важнейших объектов в Казахстане из-за эскалации в Украине
Предыстория: Путин заявил, что Россия ответила на удары Украины баллистической системой «Орешник» в ответ на «агрессивные действия» НАТО

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране из-за эскалации конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Такое поручение президент дал премьер-министру, руководителю своей администрации, главам всех силовых ведомств и акимам.

«Председатели палат парламента поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», – написал Уали в Facebook.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий путём переговоров.

20 ноября посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики покинуть Украину или задуматься над возможностью выехать с территории вблизи мест активных боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября сообщил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракетной системы «Орешник» и нанесла удар по Днепру в ответ на то, что украинская армия использовала западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по российской территории.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com