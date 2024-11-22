Подписаны кредитные соглашения для проектов по стимулированию борьбы с изменением климата и улучшению медицинских услуг

CentralAsia (MNG) - 20 ноября 2024 года правительство Монголии и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение по двум проектам, направленным на ускорение климатических инвестиций и улучшение доступа к доступным и качественным медицинским услугам по всей Монголии. Кредитные соглашения подписали директор АБР в Монголии Шеннон Коулин и министр финансов Жавхлан Болд.

Кредит в размере 100 миллионов долларов США для Программы ускорения инвестиций в изменение климата (Подпрограмма 1) укрепит потенциал Монголии в достижении ее климатических целей в рамках ее Определяемого на национальном уровне вклада и Национального плана адаптации, включая продвижение действий, учитывающих гендерные аспекты. Программа будет сосредоточена на совершенствовании институциональных рамок, инвестиционном планировании и составлении бюджета для борьбы с изменением климата. Это будет включать в себя политические действия, которые будут стимулировать инвестиции в производство возобновляемой энергии; энергоэффективность в строительном секторе; и устойчивое к изменению климата сельское хозяйство, животноводство и пищевая промышленность.

Кроме того, программа улучшит механизмы климатического финансирования посредством зеленых облигаций и расширит портфели зеленых кредитов в банковском секторе. Он также направлен на улучшение инвестиционных путей к низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию с упором на энергетику и сельское хозяйство.

Инвестиционная программа «Улучшение доступа к медицинским услугам для малообеспеченных групп населения – транш 2» с финансированием в размере 82,2 млн долларов США будет направлена ​​на укрепление первичной медико-санитарной помощи в городах и сельской местности, улучшение больничных услуг в районах и аймаках, улучшение модели стратегических закупок, а также развитие системы закупок и финансирования. управленческий потенциал.

В рамках проекта в столичном районе Чингэлтэй будет построена новая больница, а существующая центральная больница в аймаке Ховд будет модернизирована и расширена с использованием низкоуглеродных технологий. Кроме того, в недостаточно обслуживаемых районах Улан-Батора будут созданы шесть гендерно-ориентированных семейных медицинских центров, а также один сумовый медицинский центр. Он предоставит оборудование для оказания неотложной медицинской помощи отдельным больницам, реформирует системы финансирования, кадрового обеспечения и закупок первичной медико-санитарной помощи, а также внедрит интегрированные модели оказания медицинских услуг. Кроме того, проект укрепит автономию больниц и улучшит потенциал закупок и финансового управления соответствующих государственных учреждений в секторе здравоохранения.

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