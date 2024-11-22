Россия предупредила США о пуске баллистической ракеты «Орешника» за полчаса до удара, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия предупредила США об ударе баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по Украине за полчаса до пуска.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает связь с аналогичной системой США. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», - сказал Песков ТАСС.

Примерно за час до этого Песков говорил «РИА Новости»: «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств». В беседе с ТАСС он сказал, что «никаких нотификаций не было» со стороны России не было.

Представитель Пентагона на брифинге подтвердила, что США были предупреждены Россией по каналам ядерной безопасности о запуске «Орешника». Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «в последние дни проинформировали Украину и наших ближайших союзников, чтобы помочь им подготовиться».

Жан-Пьер добавила, что новый удар по Украине не заставит США как-либо менять свою политику в области ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября сообщил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракетной системы «Орешник» и нанесла удар по Днепру в ответ на то, что украинская армия использовала западные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.