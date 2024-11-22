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В Узбекистане утвердили новый состав правительства, все министры сохранили свои посты

CentralAsia (UZ) -  Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили состав правительства республики после рассмотрения кандидатов на пост министров, представленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что согласно изменениям в Конституцию страны, претендентов на министерские кресла выдвигал не председатель правительства, а президент. Сначала кандидатов рассмотрели комитеты Законодательной палаты, затем прошли встречи с представителями фракций всех пяти политических партий, представленных в парламенте.

Каждый из политиков презентовал свой план действий в случае назначения на должность министра. Депутаты, в свою очередь, подчеркнули необходимость эффективного взаимодействия Олий Мажлиса с правительством для решения задач, поставленных главой государства.

Позднее на сайте Мирзиёева был опубликован указ о назначении членов Кабинета министров Узбекистана. Отмечается, что все министры сохранили свои посты.

Список членов правительства выглядит так:

  • Ачилбай Раматов — заместитель премьер-министра;
  • Джамшид Кучкаров — заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов;
  • Жамшид Ходжаев — заместитель премьер-министра;
  • Зулайхо Махкамова — заместитель премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин;
  • Лазиз Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;
  • Ботир Захидов — министр занятости и сокращения бедности;
  • Иброхим Абдурахмонов — министр сельского хозяйства;
  • Шавкат Хамраев — министр водного хозяйства;
  • Шерзод Хидоятов — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Ильхом Махкамов — министр транспорта;
  • Журабек Мирзамахмудов — министр энергетики;
  • Бобир Исламов — министр горнодобывающей промышленности и геологии;
  • Шерзод Шерматов — министр цифровых технологий;
  • Азиз Абдухакимов — министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;
  • Асилбек Худаяров — министр здравоохранения;
  • Хилола Умарова — министр дошкольного и школьного образования;
  • Конгратбай Шарипов — министр высшего образования, науки и инноваций;
  • Адхам Икрамов — министр спорта;
  • Озодбек Назарбеков — министр культуры;
  • Акбар Ташкулов — министр юстиции;
  • Бахтиёр Саидов — министр иностранных дел;
  • Абдулла Кулдашев — министр по чрезвычайным ситуациям;
  • Пулат Бобожонов — министр внутренних дел;
  • Баходир Курбанов — министр обороны.

Накануне парламент утвердил представленную президентом кандидатуру премьер-министра республики. Этот пост сохранил Абдулла Арипов.

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