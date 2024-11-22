В Узбекистане утвердили новый состав правительства, все министры сохранили свои посты

- Узбекистан, политика
- 11:17, 22 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили состав правительства республики после рассмотрения кандидатов на пост министров, представленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что согласно изменениям в Конституцию страны, претендентов на министерские кресла выдвигал не председатель правительства, а президент. Сначала кандидатов рассмотрели комитеты Законодательной палаты, затем прошли встречи с представителями фракций всех пяти политических партий, представленных в парламенте.
Каждый из политиков презентовал свой план действий в случае назначения на должность министра. Депутаты, в свою очередь, подчеркнули необходимость эффективного взаимодействия Олий Мажлиса с правительством для решения задач, поставленных главой государства.
Позднее на сайте Мирзиёева был опубликован указ о назначении членов Кабинета министров Узбекистана. Отмечается, что все министры сохранили свои посты.
Список членов правительства выглядит так:
- Ачилбай Раматов — заместитель премьер-министра;
- Джамшид Кучкаров — заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов;
- Жамшид Ходжаев — заместитель премьер-министра;
- Зулайхо Махкамова — заместитель премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин;
- Лазиз Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;
- Ботир Захидов — министр занятости и сокращения бедности;
- Иброхим Абдурахмонов — министр сельского хозяйства;
- Шавкат Хамраев — министр водного хозяйства;
- Шерзод Хидоятов — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Ильхом Махкамов — министр транспорта;
- Журабек Мирзамахмудов — министр энергетики;
- Бобир Исламов — министр горнодобывающей промышленности и геологии;
- Шерзод Шерматов — министр цифровых технологий;
- Азиз Абдухакимов — министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;
- Асилбек Худаяров — министр здравоохранения;
- Хилола Умарова — министр дошкольного и школьного образования;
- Конгратбай Шарипов — министр высшего образования, науки и инноваций;
- Адхам Икрамов — министр спорта;
- Озодбек Назарбеков — министр культуры;
- Акбар Ташкулов — министр юстиции;
- Бахтиёр Саидов — министр иностранных дел;
- Абдулла Кулдашев — министр по чрезвычайным ситуациям;
- Пулат Бобожонов — министр внутренних дел;
- Баходир Курбанов — министр обороны.
Накануне парламент утвердил представленную президентом кандидатуру премьер-министра республики. Этот пост сохранил Абдулла Арипов.