В Узбекистане утвердили новый состав правительства, все министры сохранили свои посты

CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили состав правительства республики после рассмотрения кандидатов на пост министров, представленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что согласно изменениям в Конституцию страны, претендентов на министерские кресла выдвигал не председатель правительства, а президент. Сначала кандидатов рассмотрели комитеты Законодательной палаты, затем прошли встречи с представителями фракций всех пяти политических партий, представленных в парламенте.

Каждый из политиков презентовал свой план действий в случае назначения на должность министра. Депутаты, в свою очередь, подчеркнули необходимость эффективного взаимодействия Олий Мажлиса с правительством для решения задач, поставленных главой государства.

Позднее на сайте Мирзиёева был опубликован указ о назначении членов Кабинета министров Узбекистана. Отмечается, что все министры сохранили свои посты.

Список членов правительства выглядит так:

Ачилбай Раматов — заместитель премьер-министра;

Джамшид Кучкаров — заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов;

Жамшид Ходжаев — заместитель премьер-министра;

Зулайхо Махкамова — заместитель премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин;

Лазиз Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;

Ботир Захидов — министр занятости и сокращения бедности;

Иброхим Абдурахмонов — министр сельского хозяйства;

Шавкат Хамраев — министр водного хозяйства;

Шерзод Хидоятов — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Ильхом Махкамов — министр транспорта;

Журабек Мирзамахмудов — министр энергетики;

Бобир Исламов — министр горнодобывающей промышленности и геологии;

Шерзод Шерматов — министр цифровых технологий;

Азиз Абдухакимов — министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;

Асилбек Худаяров — министр здравоохранения;

Хилола Умарова — министр дошкольного и школьного образования;

Конгратбай Шарипов — министр высшего образования, науки и инноваций;

Адхам Икрамов — министр спорта;

Озодбек Назарбеков — министр культуры;

Акбар Ташкулов — министр юстиции;

Бахтиёр Саидов — министр иностранных дел;

Абдулла Кулдашев — министр по чрезвычайным ситуациям;

Пулат Бобожонов — министр внутренних дел;

Баходир Курбанов — министр обороны.

Накануне парламент утвердил представленную президентом кандидатуру премьер-министра республики. Этот пост сохранил Абдулла Арипов.