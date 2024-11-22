экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Байден возмутился выдачей МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта является «возмутительным актом».

Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома. Джо Байден подчеркнул, что США всегда будут рядом с Израилем при угрозах его безопасности.

Вчера, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. МУС предполагает, что упомянутые политики, в частности, использовали голод в качестве метода ведения войны. Израиль назвал это решение антисемитизмом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com