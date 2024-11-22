Байден возмутился выдачей МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта

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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта является «возмутительным актом».

Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома. Джо Байден подчеркнул, что США всегда будут рядом с Израилем при угрозах его безопасности.

Вчера, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. МУС предполагает, что упомянутые политики, в частности, использовали голод в качестве метода ведения войны. Израиль назвал это решение антисемитизмом.