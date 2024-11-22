Премьер Казахстана провел оперативное совещание после поручения Токаева в связи с ситуацией в Украине

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручения президента о срочных мерах безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает пресс-служба правительства.

В совещании приняли участие руководство министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о проводимой работе по защите стратегических и инфраструктурных объектов.

Бектенов поставил перед всеми ряд задач по усилению действий государственных органов.

Особое внимание было уделено сохранению стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.

Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября сообщил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракетной системы «Орешник» и нанесла удар по Днепру в ответ на то, что украинская армия использовала западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по российской территории.

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