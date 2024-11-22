FIFA отметила шесть молодых азиатских футболистов на отборочном турнире Кубка мира

CentralAsia (CA) - У Азии впечатляющие результаты на молодежном уровне: сборная Азии выходила в полуфинал трех из пяти последних чемпионатов мира FIFA среди команд до 20 лет, а другие страны блистали как на уровне команд до 17 лет, так и на уровне команд до 23 лет.

Сайт FIFA отметила шесть молодых азиатских футболистов на отборочном турнире Кубка мира:

Хариб Абдалла (Объединенные Арабские Эмираты)

Четыре гола Фабио Лимы могли бы стать главной достопримечательностью, когда ОАЭ разгромили Катар, но вклад эмиратской звезды Хариба Абдаллы не следует упускать из виду. Динамичный форвард был постоянной угрозой благодаря своему темпу и прямолинейному бегу и сыграл ключевую роль в нескольких голах, выиграв как пенальти, который привел ко второму голу, так и штрафной, который открыл фантастический третий гол.

Юсеф Амин (Ирак)

Пожалуй, ни одна страна на континенте не может похвастаться большим количеством молодых талантов, чем Ирак; Хусейн Али, Али Джасим, Зидан Икбал и Али Аль-Хамади являются постоянными игроками первой команды, которые находятся в подростковом возрасте или едва вышли из него. В этом случае еще одна звезда набрала три решающих очка, приближающих страну ко второму появлению в мировом финале. Юссеф Амин, 21 год, воспитанник дортмундской «Боруссии», проявил выдержку и точность, забив единственный гол в игре в Маскате после подачи Аймена Хуссейна.

Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан)

Только что получив титул Молодого игрока года по версии АФК, Файзуллаев продолжил укреплять свою растущую репутацию, показав еще одну классную игру в матче Узбекистана с КНДР. Небольшого роста, но наделенный прекрасными техническими данными и готовностью бороться с защитниками, московский волшебник забил единственный гол в игре во Вьентьяне, выполнив устрашающий рывок с верхней точки штрафной, чтобы удержать «Белых волков» на пути к первому появлению на мировом финале.

Марселино Фердинан (Индонезия)

Долгое время провозглашенный следующим великим талантом Гаруда, Фердинан был центральным звеном в потрясающей победе Индонезии над саудовской командой, которая участвовала в шести из восьми последних финалов. В составе, все больше населенном натурализованными звездами, 20-летний игрок с корнями из Сурабаи показал, что в отечественной игре также растет множество талантов. На одном из величайших соборов мировой игры, стадионе Гелора Бунг Карно в Джакарте, Марселино забил оба гола в победном матче со счетом 2:0; первый — неуверенный удар с близкого расстояния, второй — ответное усилие, которое возродило надежды его страны на квалификацию.

Ким Ю Сон (КНДР)

В команде, которая много времени провела в обороне, Ким Ю-Сон был настоящим выдающимся игроком на протяжении всей квалификации. Благодаря темпу, точности паса и прекрасному чтению игры, что позволяет ему регулярно рассчитывать время и выигрывать захваты, 21-летний продукт Пхеньяна является идеальным фоном для ветерана Чан Кук-Чола в центре защитной четверки КНДР. И снова, в нейтральном Лаосе, он был впечатляющим присутствием, сделав три ключевых перехвата, два выноса и несколько ключевых захватов.

Юсеф Маджед (Кувейт)

Большая молодая надежда кувейтского футбола, с точки зрения атаки, держалась под контролем большую часть первого тайма. Но постоянная спешка Юссефа Маджеда без мяча также является крайне недооцененной частью его игры. Его неутомимая работа без мяча стала ключевым фактором в ограничении пространства для опасной иорданской команды, чтобы играть, а затем, в середине второго тайма, он отдал голевую передачу для важного сравнявшего счет гола, который сохранил надежды Кувейта на квалификацию.