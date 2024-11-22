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До -23 °С ожидается на востоке Казахстана в выходные

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 23-25 ноября под влиянием обширного Сибирского антициклона будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дождь, снег, усиление ветра, в горных районах – гололед.

Также по республике ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Казахстана температура воздуха понизится ночью до -10-18 °С, на крайнем востоке – до -23 °С.

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