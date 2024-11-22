В выходные в Узбекистане осадков не ожидается
- Узбекистан, погода
- 14:38, 22 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков, сообщил Узгидромет.
Небольшой дождь местами пройдёт только по Сурхандарьинской области в субботу. В отдельных районах страны возможен туман.
Ночная температура ожидается в пределах 0…+5 градусов Цельсия, по северу местами будет −1…−3. Днём солнечные лучи будут прогревать воздух до +10…+15.
Такая температура близка к климатической норме этих дней ноября, отметили в Узгидромете.
Ветер ожидается восточный от слабого до умеренного.
В Ташкенте с пятницы по воскресенье будет без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит +2…+5 градусов, днём — +11…+14 градусов.
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