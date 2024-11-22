В выходные в Узбекистане осадков не ожидается

CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков, сообщил Узгидромет.

Небольшой дождь местами пройдёт только по Сурхандарьинской области в субботу. В отдельных районах страны возможен туман.

Ночная температура ожидается в пределах 0…+5 градусов Цельсия, по северу местами будет −1…−3. Днём солнечные лучи будут прогревать воздух до +10…+15.

Такая температура близка к климатической норме этих дней ноября, отметили в Узгидромете.

Ветер ожидается восточный от слабого до умеренного.

В Ташкенте с пятницы по воскресенье будет без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит +2…+5 градусов, днём — +11…+14 градусов.