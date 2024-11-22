Миграцию в России надо жестко регламентировать, чтобы исключить преступность, - Песков

- Азия и мир, общество
- 14:52, 22 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Трудовую миграцию в России следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений мигрантами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов... Сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов»,— сказал «РИА Новости» Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «мигранты — это не проблема, проблема — это незаконные мигранты». По его словам, «это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма».
При этом представитель Кремля также заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации.
«Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать, прежде всего, об интересах граждан. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов президент отметил хорошее владение мигрантами русским языком.