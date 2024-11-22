Миграцию в России надо жестко регламентировать, чтобы исключить преступность, - Песков

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CentralAsia (CA) - Трудовую миграцию в России следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений мигрантами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов... Сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов»,— сказал «РИА Новости» Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «мигранты — это не проблема, проблема — это незаконные мигранты». По его словам, «это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма».

При этом представитель Кремля также заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации.

«Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать, прежде всего, об интересах граждан. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов президент отметил хорошее владение мигрантами русским языком.