В WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В мобильном приложении WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений в текст. Об этом говорится в блоге компании.

Транскрибирование уже доступно на английском, испанском, португальском и русском языках. Мессенджер планирует добавить другие языки в течение нескольких месяцев, чтобы сделать эту функцию доступной для пользователей по всему миру. Кроме того, расшифровка будет абсолютно бесплатной.

Создатели приложения отметили полную конфиденциальность личных сообщений, как голосовых, так и текстовых. Они недоступны даже WhatsApp, утверждают разработчики.

Для использования функции необходимо активировать ее в настройках приложения. Пользователь также может выбрать язык расшифровки.