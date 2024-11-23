В Лондоне впервые встретились самая низкая и самая высокая женщины в мире. Фото

CentralAsia (CA) - В Лондоне прошла встреча самой высокой и самой маленькой женщин в мире. Турецкая веб-дизайнер и актриса-блогер из Индии поболтали за чашкой чая, сообщается на сайте Guinness World Records.

Румейса Гелджи из Турции является сегодня самой высокой женщиной планеты. Рост 27-летней девушки - 215,16 см. У нее диагностировано редкое заболевание - синдром Уивера, который провоцирует ускоренный рост тела и деформацию костей.

Румейса также является обладательницей других рекордов: самые большие руки у женщины, самая длинная спина и самые длинные уши.

Рост самой маленькой женщины в мире - 30-летней Джоти Амджи из Индии - 62,8 см. Ее диагноз - ахондроплазия, нарушение роста костей.

Отмечается, что несмотря на огромную разницу в росте в 152,36 см женщины быстро подружились, делясь жизненным опытом. По их словам, у них оказалось много общего: любовь к моде, макияжу, маникюру и украшениям.