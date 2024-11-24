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В Париже продали скелет «самого большого динозавра» в истории аукционов

CentralAsia (CA) -  Динозавр возрастом 150 млн лет был продан на аукционе за €6 млн и стал самым большим из когда-либо «проданных на аукционе во всем мире», сообщило агентство France-Press со ссылкой на аукционные дома Collin du Bocage и Barbarossa.

Его приобрел анонимный коллекционер, который, по словам аукциониста Оливье Коллин дю Бокажа, намерен передать покупку в музей.

Скелет травоядного апатозавра длиной 22 м на 75–80% состоит из оригинальных костей. Его обнаружили в США, в штате Вайоминг, в 2018 году, а сами раскопки длились с 2019 по 2021 год при финансовой поддержке французского инвестора. Затем останки животного по прозвищу Вулкан отправили во Францию для двухлетней реставрации.

В Вайоминге закон позволяет частным лицам приобретать концессии в надежде раскопать доисторические кости.

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