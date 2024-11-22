Китай призвал Россию и Украину к сдержанности после обмена ракетными ударами

CentralAsia (CA) - Представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удар российских военных сил баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки Украины западными дальнобойными ракетами, призвал стороны к сдержанности и деэскалации конфликта.

По его словам, позиция КНР остается прежней: власти выступают за урегулирование ситуации путем переговоров.

«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, способствовать деэскалации ситуации посредством диалога и консультаций, накапливать условия для скорейшей реализации политического урегулирования кризиса»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по RTHK).

21 ноября Владимир Путин в специальном заявлении рассказал, что российские военные провели испытание в боевых условиях одной из новейших российских баллистических ракет средней дальности — «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Незадолго до этого Украина впервые атаковала территорию России за пределами присоединенных регионов и Крыма западными дальнобойными ракетами — американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.