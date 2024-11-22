Власти планируют трудоустроить в развитых странах свыше 200 тысяч узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - В 2025 году планируется трудоустроить в экономически развитых странах более 200 тысяч граждан Узбекистана. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает «Газета.uz».

План по трудоустройству узбекистанцев за рубежом является частью программы действий Кабинета министров на краткосрочную и долгосрочную перспективу, разработанной на основе стратегии «Узбекистан-2030». Среди других мер — продолжение работы по системной организации трудовой миграции.

Как отметил в своем докладе Арипов, президент поставил перед правительством задачи по оказанию социальной поддержки трудовым мигрантам и обеспечению их трудоустройства в странах с высоким уровнем оплаты труда.

«Только в 2025 году планируется принять меры по трудоустройству более 200 тысяч граждан в 21 экономически развитой стране, таких как Германия, Великобритания, Япония, Республика Корея, Израиль, Канада, Польша, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие», — заявил премьер-министр.

Уточняется, что в стране будут созданы все условия для обучения граждан, желающих работать за рубежом, профессиональным навыкам и иностранным языкам.

В последние годы правительство Узбекистана активно работает над диверсификацией рынков труда для мигрантов, стремясь расширить список стран, где соотечественники могут найти работу. Так, в январе президент Шавкат Мирзиёев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан для трудоустройства за рубежом через организованный набор.

Позднее Агентство внешней трудовой миграции объявило о наборе на 50 тысяч вакансий в Германии, а также в Южной Корее, Польше, Великобритании и других государствах. Кроме того, были анонсированы новые меры по поддержке и подготовке трудовых мигрантов.

Отметим, что самым популярным направлением для узбекистанцев сегодня является Россия, где трудятся порядка миллиона граждан центральноазиатской республики.