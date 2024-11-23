Учёные показали самое детальное изображение Солнца

CentralAsia (CA) - Миссия Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) представила самые детализированные изображения Солнца на сегодняшний день.

Как сообщается на сайте агентства, эти снимки, полученные с помощью поляриметрического и гелиосейсмического приборов PHI и EUI, показывают нашу звезду в невероятных деталях.

PHI сделал снимки самой поверхности Солнца, называемой фотосферой, и показал, как на ней двигается плазма и где находятся солнечные пятна – тёмные участки с сильными магнитными полями. Эти пятна холоднее, чем окружающая поверхность, и могут вызывать солнечные вспышки.

Другой прибор, EUI, запечатлел корону – внешнюю атмосферу Солнца, где плазма, разогретая до миллионов градусов, движется вдоль магнитных линий.

Для более детального просмотра снимков перейдите по ссылке.

Чтобы показать весь диск Солнца, снимки сшиты в единую картину из 25 изображений. Эти данные помогут учёным лучше понять, как работает Солнце и как его активность может влиять на Землю. В будущем такие высококачественные мозаики будут публиковать дважды в год.

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