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Кремль назвал запуск «Орешника» демонстрацией возможного ответа Западу
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Путин заявил, что Россия ответила на удары Украины баллистической системой «Орешник» в ответ на «агрессивные действия» НАТО

CentralAsia (CA) -  Россия, запустив баллистическую ракету «Орешник» по военному объекту в Днепре, продемонстрировала свои возможности ответа на «безрассудные» действия Запада, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Главный месседж [запуска «Орешника»] — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что каких-либо контактов Владимира Путина с действующей американской администрацией после запуска «Орешника» не было. «Мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его. <...> Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это достаточно безрассудно», — добавил он.

Накануне, 21 ноября, Владимир Путин в обращении заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по Южному машиностроительному заводу в украинском Днепропетровске. Президент отметил, что это был ответ на разрешение западных стран для украинской армии использовать дальнобойные ракеты по территории РФ. После этого конфликт приобрел элементы глобального, подчеркнул глава государства.

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