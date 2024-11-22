Кремль назвал запуск «Орешника» демонстрацией возможного ответа Западу

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Россия, запустив баллистическую ракету «Орешник» по военному объекту в Днепре, продемонстрировала свои возможности ответа на «безрассудные» действия Запада, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Главный месседж [запуска «Орешника»] — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что каких-либо контактов Владимира Путина с действующей американской администрацией после запуска «Орешника» не было. «Мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его. <...> Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это достаточно безрассудно», — добавил он.

Накануне, 21 ноября, Владимир Путин в обращении заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по Южному машиностроительному заводу в украинском Днепропетровске. Президент отметил, что это был ответ на разрешение западных стран для украинской армии использовать дальнобойные ракеты по территории РФ. После этого конфликт приобрел элементы глобального, подчеркнул глава государства.