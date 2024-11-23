Парламент Монголии завершил и принял поправки к Закону о ядерной энергии

CentralAsia (MNG) -

Великий Государственный Хурал (парламент): Закон теперь позволяет заменить долю собственности государства специальной системой роялти.

Парламент Монголии официально одобрил предложенные поправки в Закон «О ядерной энергии» и связанное с ним законодательство.

Теперь закон включает положения о замене обязательной государственной собственности в размере 34% на специальный роялти за использование минеральных ресурсов (СРИМР) и о конвертации обыкновенных акций в привилегированные. В частности, СРИМР будет состоять из базовых, специальных и дополнительных роялти. Базовая ставка роялти будет установлена ​​на уровне 5% от стоимости продаж, а специальная ставка роялти, скорректированная с учетом характеристик месторождения, также составит 5%. Дополнительные ставки роялти будут варьироваться от 0% до 9% в зависимости от рыночных цен.

Конвертируя обыкновенные акции в 10% привилегированные акции, Монголия избегает финансовых обязательств, обеспечивая при этом приоритет при выплате дивидендов. Кроме того, инвестиционные соглашения теперь могут быть продлены на срок до 20 лет. Также введено положение о размещении средств на реабилитацию и восстановление после закрытия шахт на специальном валютном счете в Банке Монголии, гарантируя их использование исключительно по назначению.

Однако некоторые законодатели раскритиковали закон за отсутствие подробных положений, касающихся охраны окружающей среды, водопользования и управления отходами, подчеркнув необходимость решения этих вопросов в ходе переговоров по контрактам.

После принятия закона следующими шагами станут обсуждения инвестиционных соглашений. По словам начальника секретариата кабинета министров, парламент рассмотрит эти соглашения. Министр соответствующего сектора объявил о планах завершить соглашение с французской Orano Mining к январю 2025 года.

Стоит отметить, что Устав МАГАТЭ обязывает МАГАТЭ содействовать безопасному и мирному использованию ядерной энергии. Безопасное и мирное использование ядерной энергии в любом государстве может быть обеспечено только путем принятия и внедрения эффективной национальной ядерной правовой инфраструктуры. За последние три десятилетия Управление по правовым вопросам МАГАТЭ оказывало помощь государствам-членам в разработке их индивидуальных национальных ядерных правовых инфраструктур.

В течение многих лет МАГАТЭ оказывало государствам-членам по их просьбе помощь в разработке внутренних правовых рамок для регулирования мирного использования ядерной энергии и ионизирующего излучения, как предписано Уставом МАГАТЭ. С расширением использования ядерных технологий в различных областях все больше государств осознают, что хорошо структурированная правовая база необходима для выполнения технических и управленческих требований, направленных на защиту общественного здоровья, безопасности и окружающей среды. В результате МАГАТЭ получило от государств-членов все больше запросов на помощь в разработке или пересмотре их ядерного законодательства. По этой причине было сочтено, что Справочник по ядерному праву может быть полезен законодателям, правительственным чиновникам, техническим экспертам, юристам, дипломатам, пользователям ядерных технологий, средствам массовой информации и общественности в государствах-членах для понимания этих требований.

источник: MiddleAsianNews

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