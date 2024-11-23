Звезда UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии и приговорен к штрафу в €248 тыс.
- Азия и мир, общество
- 10:51, 23 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Звезда UFC Конор Макгрегор признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине, пишет Sky Sports.
Заявительница утверждает, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал.
Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Конора к выплате денежного штрафа €248 тыс.
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