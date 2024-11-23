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Звезда UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии и приговорен к штрафу в €248 тыс.

CentralAsia (CA) -  Звезда UFC Конор Макгрегор признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине, пишет Sky Sports.

Заявительница утверждает, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал.

Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Конора к выплате денежного штрафа €248 тыс.

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