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Штормовое предупреждение: 24 ноября в Туркестанской области Казахстана ожидается сильный ветер
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казгидромет выпустил штормовое предупреждение на период с 20 ч. 23 ноября до 20 ч. 24 ноября 2024 г.

Так, 24 ноября в Туркестанской области ожидается восточный ветер на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

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