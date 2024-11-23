Штормовое предупреждение: 24 ноября в Туркестанской области Казахстана ожидается сильный ветер

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казгидромет выпустил штормовое предупреждение на период с 20 ч. 23 ноября до 20 ч. 24 ноября 2024 г.

Так, 24 ноября в Туркестанской области ожидается восточный ветер на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

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