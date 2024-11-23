МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги

CentralAsia (CA) - МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги, пишет ТАСС.

Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

22 ноября истек срок для принесения присяги этой категории граждан.

С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными.

Вместе с тем положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

МИД РФ ранее предупредил соотечественников, принятых в гражданство с 1 сентября 2017 года, о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу. Этот порядок распространяется и на детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.