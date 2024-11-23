экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги

CentralAsia (CA) -  МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги, пишет ТАСС.

Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

22 ноября истек срок для принесения присяги этой категории граждан.

С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными.

Вместе с тем положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

МИД РФ ранее предупредил соотечественников, принятых в гражданство с 1 сентября 2017 года, о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу. Этот порядок распространяется и на детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com