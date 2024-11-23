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Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области восстановил водосброс Торланского водохранилища

CentralAsia (KZ) -  Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области восстановил водосброс Торланского водохранилища, сообщает Минводресурсов и ирригации Казахстана.

Объект предназначен для водоснабжения придомовых территорий. Емкость водохранилища составляет 1,9 млн м3. Также проложен подземный трубопровод протяженностью 21 км от водохранилища до села Шолаккорган.

Восстановление даст возможность направить паводковую воду в более безопасную зону.

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