2024 год стал самым гибельным для гуманитарных работников за всю историю

Многие гуманитарные работники гибнут при исполнении служебных обязанностей. // Служба ООН по разминированию

CentralAsia (CA) - 2024 год стал самым гибельным для гуманитарного персонала за всю историю – 281 смерть. Об этом сообщил новый Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которое возглавляет Флетчер, сообщают, что это на одну смерть больше, чем в 2023 году. Тогда тоже было зафиксировано рекордное количество жертв по сравнению с предыдущими годами: погибло 280 сотрудников гуманитарных организаций в 33 странах.

Большое число смертей среди гуманитарного персонала обусловлено в первую очередь войной в секторе Газа, отмечают в управлении.

Многие гуманитарные работники погибли при исполнении служебных обязанностей во время оказания гуманитарной помощи. Большинство из них были сотрудниками Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Гуманитарный персонал сталкивается с угрозами в Афганистане, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Судане, Украине и Йемене, а также в других странах.

Большинство погибших – это местные жители, работающие на неправительственные организации, агентства ООН и Международное движение Красного Креста/Красного Полумесяца.

Нападения на гуманитарный персонал являются частью более широкой тенденции насилия против гражданского населения в зонах конфликтов, отмечают в УКГВ. В прошлом году в 14 вооруженных конфликтах было зафиксировано более 33 тысячи смертей среди мирных жителей. Этот показатель вырос на 72 процента по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на опасности, гуманитарные организации продолжают оказывать помощь населению, предоставив поддержку почти 144 миллионам человек в прошлом году. По состоянию на ноябрь в 2024 году гуманитарную помощь получили более чем 116 миллионов человек по всему миру.

24 мая 2024 года в ответ на рост насилия в отношении гуманитарных работников Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2730. Согласно этому документу, Генеральный секретарь уполномочен рекомендовать меры по предотвращению подобных инцидентов и защите гуманитарного персонала и активов. Рекомендации главы ООН будут представлены на заседании Совбеза 26 ноября.