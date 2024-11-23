Украина не намерена выводить войска из Курской области, - AFP

// picture alliance/AP

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не планирует покидать Курскую область и планирует оставаться там до тех пор, пока это будет целесообразно, пишет со ссылкой на источники в украинской армии агентство AFP.

На пике ВСУ контролировали чуть меньше 1400 кв км международно признанной российской территории. Сейчас под их контролем остается порядка 800 кв км.

Украинские источники также рассказали AFP, что российская армия продолжает продвижение в Донецкой области в сторону Покровска и Курахово. Под Курахово ей удается ежедневно занимать 200-300 метров территории.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о применении для удара по украинском угороду Днепр новой российской ракеты «Орешник», источники AFP заявили, что количество таких ракет в арсенале ВС РФ «очень ограничено» - их «всего несколько штук».