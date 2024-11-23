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23-24 ноября над Астаной пройдут плановые пролёты истребительной авиации

CentralAsia (KZ) -  23-24 ноября 2024 года состоятся плановые пролёты истребительной авиации над городом Астана, сообщает Министерство обороны Казахстана.

Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

Пролёт истребителей пройдёт на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни.

Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда.

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