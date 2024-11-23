Острую нехватку продовольствия испытывают 343 млн человек в 74 странах мира

// © ВПП/Р. Дераз

CentralAsia (CA) - Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) обратилась с экстренным призывом на 2025 год, попросив международных доноров выделить 16,9 млрд долларов США на удовлетворение глобальных потребностей в продовольствии и сокращение разрыва между нуждами людей и имеющимися в распоряжении ВПП ООН ресурсами.

Опубликованный в пятницу доклад ВПП ООН «Глобальный прогноз развития до 2025 года» показывает, что острую нехватку продовольствия испытывают 343 млн человек в 74 странах мира. Это на 10% больше, чем в прошлом году, и лишь немного меньше рекордного показателя времен пандемии COVID-19. Условия, в которых вынуждена работать ВПП ООН, становятся все более сложными, что делает помощь нуждающимся людям более дорогостоящей.

Сочетание глобальных кризисов, вызванных геополитической напряженностью, ростом числа вооруженных конфликтов, экстремальными климатическими явлениями и экономическими потрясениями, привело к тому, что масштабы голода на планете достигли рекордного уровня, вызвав неослабевающий спрос на гуманитарную помощь. Тем не менее нехватка финансирования в 2024 году вынудила ВПП частично свернуть свою деятельность, в результате чего за бортом остались некоторые из наиболее уязвимых слоев населения.

Согласно докладу ВПП ООН, примерно 1,9 млн человек в современном мире находятся на грани голода. Число людей, столкнувшихся с катастрофическим уровнем голода, особенно в Газе и Судане, а также в некоторых районах Южного Судана, Гаити и Мали, достигло беспрецедентного уровня.