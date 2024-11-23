Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на передовой

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CentralAsia (CA) - Ситуация на передовой остается сложной, сообщает 23 ноября Генштаб ВСУ.

«Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, определенно атакует наши позиции. Украинские защитники сдерживают давление, нанося врагу значительные потери», - пишет Генштаб ВСУ.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 194 боевых столкновения.

22 ноября российские силы нанесли два ракетных удара двумя ракетными удара, а также 67 авиационных ударов, сбросив 97 КАБ. Кроме того, совершили 4560 обстрелов, в частности 123 — из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 1490 дронов-камикадзе.

Российские силы нанесли авиаудары, особенно по районам населенных пунктов Липцы, Ивановка, Билогоровка, Закитне, Сиверск, Велика Новосилка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казачье.

За сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы российской пехоты.