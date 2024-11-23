11 человек погибли в результате израильских ударов по центру Бейрута

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 11 человек погибли и 23 получили ранения в результате израильского удара по центру Бейрута, сообщает Sky News.

В субботу рано утром удар полностью разрушил восьмиэтажный жилой дом в районе Баста. На кадрах, переданных ливанским телеканалом Al Jadeed, видно, что по меньшей мере одно здание разрушено, а несколько других вокруг него сильно повреждены.

Израильские военные не предупредили жителей об эвакуации перед атакой - четвертой по счету на этой неделе. По меньшей мере четыре бомбы были сброшены, сообщили источники агентства Reuters. Взрывы прогремели около 4 часов утра (2 часа ночи по британскому времени). В результате отдельного удара беспилотника в южном портовом городе Тир сегодня утром погиб один человек и еще один получил ранения. Взрывы произошли после дня бомбардировок южных пригородов Бейрута и Тира. Перед этими ударами израильские военные выпустили объявления об эвакуации.

Израиль уничтожил несколько лидеров «Хезболлы» в результате авиаударов по южным пригородам столицы. Ожесточенные бои между Израилем и «Хезболлой» продолжаются на юге Ливана, поскольку израильские войска продвигаются вглубь страны после начала крупного наступления в сентябре.