Cop29: Богатые страны согласны увеличить предложение по финансированию климата до $300 млрд в год

CentralAsia (CA) - Крупнейшие богатые страны на климатических переговорах ООН в Азербайджане согласились увеличить глобальную финансовую помощь развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом до $300 млрд в год, так как министры провели ночь в попытке спасти сделку.

По сведениям The Guardian, прошла длительная встреча за закрытыми дверями с небольшой группой министров и глав делегаций, включая Китай, ЕС, Саудовскую Аравию, Бразилию, Великобританию, США и Австралию, по ключевым вопросам, вызывающим разногласия в области финансирования климата и отказа от ископаемого топлива.

Саммит Cop29 в Баку, который должен был завершиться в 18:00 пятницы, затянулся до утра субботы. Пленарное заседание было запланировано на 10 утра, но не состоялось.

В пятницу развивающиеся страны гневно отреагировали на проект целевого климатического финансирования в размере 250 млрд долларов США, назвав его шуткой и гораздо меньшей суммой, чем та, которая необходима, чтобы помочь бедным перейти на низкоуглеродную экономику и адаптироваться к последствиям экстремальных погодных условий. По словам нескольких источников, ЕС и несколько членов зонтичной группы стран, включая Великобританию, США и Австралию, заявили, что они могут пойти на выделение 300 млрд долларов США в обмен на другие изменения в проекте текста, опубликованном в пятницу.

По сведениям The Guardian, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обзванивал столицы, чтобы добиться более высокой цифры. Япония, Швейцария и Новая Зеландия, как предполагается, были в числе стран, сопротивляющихся цифре в 300 млрд долларов в конце пятницы.

Предложение в размере 300 млрд долларов все равно не будет соответствовать потребностям развивающихся стран и, вероятно, вызовет резкую критику, если будет включено в обновленный текст, ожидаемый позднее в субботу. Но поскольку некоторые министры должны покинуть Баку в ближайшие часы, странам предстоит принять решение о том, на что они готовы согласиться. Несколько министров из богатых стран утверждают, что заключить соглашение сейчас может быть проще, чем в следующем году, когда Дональд Трамп станет президентом США и правые правительства могут вернуться на выборах в нескольких странах, включая Германию и Канаду.