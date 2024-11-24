Монгольские спортсмены по дартсу впервые завоевали золотые медали и кубки региона

CentralAsia (MNG) -

20-й чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона по дартсу прошел в Тайбэе, Тайвань.

Лучшие дартс-таланты в регионе WDF Asia Pacific были в центре внимания на этой неделе, поскольку первый за шесть лет Кубок WDF Asia Pacific прошел в Тайване. Турнир, проходивший в спортивном зале Тайбэя, собрал игроков из восьми стран, которые соревновались за титулы в одиночном разряде, парном разряде и командных соревнованиях среди взрослых и юниоров.

Команда из 13 человек из нашей страны приняла участие в соревнованиях и привезла домой первый кубок и золотую медаль. ТЭЛМЭН Майдар завоевал золотую медаль среди юниоров в одиночном разряде, а БАТБОЛД Жадамба — бронзовую медаль. АНХИЛУУН Мөнхбаясгалан завоевала бронзовую медаль в женском одиночном разряде в среди девочек. Кроме того, завоевав серебряные медали в одиночном и смешанном разрядах, юниорская сборная стала обладателем общекомандного кубка.

ТЭЛМЭН Майдар

АНХИЛУУН Мөнхбаясгалан, ТЭЛМЭН Майдар и БАТБОЛД Жадамба

Родные сестры ОЮУН-ЭРДЭНЭ Дугэршарав и ОДОНЧИМЭГ Дугэршарав также завоевали бронзовую медаль во взрослом женском разряде в командном и парном разряде. М.Алтантулхур завоевал серебряную медаль в мужской категории, а АЛТАНТУЛХУУР Мягмарсурэн и ЖАРГАЛСАЙХАН Өлзийбуян заняли второе место в парной категории и стали обладателями абсолютного кубка.

Этот Кубок путешествовал по Азиатско-Тихоокеанскому региону 19 раз, но в Монголию он прибывает впервые. В команде подчеркивают, что монгольские спортсмены по дартсу добились беспрецедентных успехов в этом виде спорта за последние 30 лет.

источник: MiddleAsianNews

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