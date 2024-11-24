На конференции ООН COP29 одобрено выделение $300 млрд в год бедным странам на борьбу с потеплением климата

CentralAsia (CA) - Конференция ООН по климату (29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – КС-29 РКИК ООН) завершилась согласованием новой финансовой цели, призванной помочь странам защитить свои население и экономику от климатических катастроф и воспользоваться существенными преимуществами стремительного роста чистой энергии.

Как сообщили в ООН, главной темой КС-29 в Баку (Азербайджан) стало финансирование борьбы с изменением климата. На мероприятии собрались представители почти 200 стран, и было достигнуто соглашение, которое позволит:

Втрое увеличить климатическое финансирование для развивающихся стран из государственных источников, что соответствует росту с объемов прежней согласованной в рамках переговоров по климату цели в 100 миллиардов долларов США в год до 300 миллиардов долларов США в год к 2035 году.

Укрепить усилия по взаимодействию всех участников климатического процесса с целью увеличения объема финансирования для развивающихся стран из государственных и частных источников в объемах до 1,3 триллионов долларов США в год к 2035 году.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2024 году объем глобальных инвестиций в чистую энергетику впервые превысит 2 триллиона долларов США.