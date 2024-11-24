У посольства Израиля в Иордании произошла перестрелка: убиты 3 полицейских, нападавший застрелен
- Азия и мир, происшествия
- 10:12, 24 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - В результате перестрелки у посольства Израиля в Аммане были ранены 3 полицейских, сообщает Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.
Стрелявший убит.
Ранее Reuters сообщал о выстрелах в районе посольства. Полиция оцепила район и призвала местных жителей не выходить из своих домов. В этом районе постоянно проводятся антиизраильские митинги, которые участились после начала военной операция Израиля в секторе Газа в 2023 году.
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