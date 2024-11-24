У посольства Израиля в Иордании произошла перестрелка: убиты 3 полицейских, нападавший застрелен

CentralAsia (CA) - В результате перестрелки у посольства Израиля в Аммане были ранены 3 полицейских, сообщает Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

Стрелявший убит.

Ранее Reuters сообщал о выстрелах в районе посольства. Полиция оцепила район и призвала местных жителей не выходить из своих домов. В этом районе постоянно проводятся антиизраильские митинги, которые участились после начала военной операция Израиля в секторе Газа в 2023 году.