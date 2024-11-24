Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно
- Азия и мир, политика
- 10:41, 24 ноября 2024
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- Обновлено: 10:44, 24 ноября 2024
Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разработки нового вооружения России ведутся без огласки.
Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил, почему о создании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» ранее ничего не было известно.
21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия ответила на удары Украины западным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник» в ответ на «агрессивные действия» стран НАТО.
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