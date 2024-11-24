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Илон Маск снова стал богатейшим человеком на планете: его состояние достигло $348 млрд

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен Илон Маск побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Накануне его состояние достигло исторического максимума в 348 млрд долларов. При этом ранее рекорд был 340,4 млрд, он также был установлен Маском в ноябре 2021 года.

К примеру, основатель Amazon Джефф Безос, обладает состоянием в 219 млрд долларов.

Рост благосостояния Маска связан с успехами его компаний Tesla и стартапа xAI в области искусственного интеллекта.

Bloomberg отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США также сильно повлияла на успех бизнесмена и рост стоимости его компаний. Маск был одним из немногих крупных предпринимателей, публично поддержавших кандидатуру Трампа на выборах в президенты.

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