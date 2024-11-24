Прогноз погоды в Узбекстане на 25 ноября: тепло до +20°С

- Узбекистан, погода
- 11:13, 24 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 25 ноября с 20 час. 24 ноября до 20 час. 25 ноября.
ТАШКЕНТ
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза 2° тепла, днем 7-12° тепла, местами до15° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.