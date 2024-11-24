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Прогноз погоды в Узбекстане на 25 ноября: тепло до +20°С

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 25 ноября с 20 час. 24 ноября до 20 час. 25 ноября.

ТАШКЕНТ

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза 2° тепла, днем 7-12° тепла, местами до15° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

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