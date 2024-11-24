В Узбекистане сменился председатель Службы государственной безопасности
- Узбекистан, политика
- 11:56, 24 ноября 2024
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- Обновлено: 12:02, 24 ноября 2024 English
Слева-направо: Баходир Курманов, Абдусалом Азизов
CentralAsia (UZ) - Баходир Низамович Курбанов назначен председателем Службы государственной безопасности Узбекистана, пишет «Газета.uz».
До этого главой СГБ был Абдусалом Азизов.
С 11 февраля 2019 года Баходир Курбанов занимал пост министра обороны Узбекистана.
Согласно закону о Службе госбезопасности, председатель СГБ при осуществлении своей деятельности подчиняется непосредственно президенту. Кандидатура на должность председателя СГБ назначается на должность президентом после проведения консультаций с Сенатом Олий Мажлиса.
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