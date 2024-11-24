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Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​ЗРК «С-400»

CentralAsia (CA) -  В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины поразили радиолокационную станцию ​​зенитного ракетного комплекса «С-400», сообщили в Генштабе ВСУ.

Указанное подразделение вооруженных сил России вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели.

  • С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) российского производства, система большой и средней дальности. Является основным ЗРК на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России. С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушного нападения и разведки, в том числе летательных аппаратов.
  • С-400 укомплектован пунктом боевого управления и радиолокационной станцией (РЛС) обнаружения, с которыми связаны до шести ЗРК.

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