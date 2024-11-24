Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​ЗРК «С-400»

CentralAsia (CA) - В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины поразили радиолокационную станцию ​​зенитного ракетного комплекса «С-400», сообщили в Генштабе ВСУ.

Указанное подразделение вооруженных сил России вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) российского производства, система большой и средней дальности. Является основным ЗРК на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России. С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушного нападения и разведки, в том числе летательных аппаратов.

С-400 укомплектован пунктом боевого управления и радиолокационной станцией (РЛС) обнаружения, с которыми связаны до шести ЗРК.