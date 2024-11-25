Монголки и монголы завоевали серебряные и бронзовые медали на соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу в Токио
CentralAsia (MNG) -
Соревнования по бодибилдингу и фитнесу OLYMPIA AMATEUR JAPAN-2024 прошли в Токио, Япония, с 22 по 23 ноября.
В этом соревновании ДОЛГОРСУРЭН Лодой, спортсменка Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса, представляла свою страну, заняла второе место в категории FIGURE OPEN D и завоевала серебряную медаль. И ОЮУНГЭРЭЛ Баярсайхан завоевала серебряную медаль в категории BIKINI OPEN F.
В категории Men’s physique:
МӨНХБИЛЭГ Батбилэг завоевал бронзовую медаль в категории MEN'S OPEN C, ДОРЖ Гансух — бронзовую медаль в категории MEN’S NOVICE и НЯМРАГЧАА Гомбо — бронзовую медаль в категории MEN’S OPEN E.
А в категории BIKINI НЯМЗУЛ Зайжид завоевала бронзовую медаль в категории BIKINI MASTER.
источник: MiddleAsianNews
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