Монголки и монголы завоевали серебряные и бронзовые медали на соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу в Токио

CentralAsia (MNG) -

Соревнования по бодибилдингу и фитнесу OLYMPIA AMATEUR JAPAN-2024 прошли в Токио, Япония, с 22 по 23 ноября.

В этом соревновании ДОЛГОРСУРЭН Лодой, спортсменка Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса, представляла свою страну, заняла второе место в категории FIGURE OPEN D и завоевала серебряную медаль. И ОЮУНГЭРЭЛ Баярсайхан завоевала серебряную медаль в категории BIKINI OPEN F.

В категории Men’s physique:

МӨНХБИЛЭГ Батбилэг завоевал бронзовую медаль в категории MEN'S OPEN C, ДОРЖ Гансух — бронзовую медаль в категории MEN’S NOVICE и НЯМРАГЧАА Гомбо — бронзовую медаль в категории MEN’S OPEN E.

А в категории BIKINI НЯМЗУЛ Зайжид завоевала бронзовую медаль в категории BIKINI MASTER.

источник: MiddleAsianNews

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