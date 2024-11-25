Монгольские борцы завоевали золото, серебро и бронзу на Армейском чемпионате мира в Ереване

CentralAsia (MNG) -

37-й Армейский чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих в Ереване, Армения, продемонстрировал ошеломляющие выступления во всех категориях, подчеркнув исключительное мастерство и решимость военных спортсменов со всего мира. Благодаря участникам из более чем 30 стран и активному освещению в СМИ чемпионат привлек внимание любителей борьбы по всему миру.

В вольной борьбе в категории 57 кг доминировал представитель Северной Кореи Сон Хан Чонг, который завоевал золото с идеальным результатом. Серебро завоевал представитель Монголии Даваабанди Мөнх-Эрдэнэ, а бронзу разделили представители Индии Шубхам Шубхам и Ирана Вейси Махди.

В женской борьбе Свенья Юнго из Швейцарии завоевала золото в весовой категории 50 кг, продемонстрировав замечательную стойкость. Серебро завоевала Мөнхнаран Бямбасурэн из Монголии, бронзу завоевала Светлана Анкичева из Казахстана.

В весовой категории 53 кг северокорейская спортсменка Хян Ким Джи показала выдающиеся результаты и завоевала золото, а Элен Бабаджанян из Армении завоевала серебро. Оюундарь Ганбат из Монголии завоевала бронзу.

Сулдхуу Олонбаяр из Монголии одержал убедительную победу над российским спортсменом Мохмадамом Насирхаевым в весовой категории до 79 кг. Бронзу поделили Чандермохан Чандермохан из Индии и Арман Авагян из Армении.

В женской борьбе индийская спортсменка Джоти Джоти завоевала золото в весовой категории до 55 кг, а представительница Монголии Дөлгөөн Мөнхболд завоевала серебро. Марина Седнева из Казахстана завоевала бронзу. Сон Ил Сим из Северной Кореи продемонстрировала превосходство и выиграла весовую категорию до 57 кг, а представительница Монголии Отгонтуяа Баянмөнх завоевала серебро. Галамбус Рамона из Венгрии завоевала бронзу.

источник: MiddleAsianNews

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