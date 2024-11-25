Megha Engineering начинает экспорт сосудов высокого давления для первого проекта НПЗ в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Разработчик инфраструктуры Megha Engineering & Infrastructures (MEIL) начал экспорт сосудов высокого давления на НПЗ в Монголии со своего производственного предприятия в Джидиметле.

По словам MEIL, в четверг состоялась церемония первой экспортной поставки мегасудов после церемонии спуска флага, в которой приняли участие генеральный директор Mongol Refinery г-жа Алтанцэцэг Дашдаваа, генеральный директор EIL г-н Викалп Паливал и другие.

Эта инаугурационная отправка является важной вехой в проекте нефтеперерабатывающего завода, поддерживаемом Индией, и символизирует совместные усилия правительств двух стран. Эта межправительственная инициатива подчеркивает общую приверженность содействию экономическому развитию и повышению энергетической безопасности в Монголии.

Это будет первый нефтеперерабатывающий завод в Монголии. MEIL реализует три из четырех пакетов проекта, сказала г-жа Алтанцэцэг, выразив удовлетворение работой, проделанной компанией из Хайдарабада.

Источники сообщили, что до 55 таких сосудов высокого давления будут экспортированы с производственного предприятия MEIL в Хайдарабаде к маю 2025 года для проекта нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,5 млн тонн в Монголии. Первая партия будет отправлена ​​из Мумбаи в порт в Китае, а оттуда на площадку проекта, расположенную в 1000 км, в Монголии. Ожидается, что нефтеперерабатывающий завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

«Рад начать первую отправку оборудования для НПЗ в Монголию. Наши преданные своему делу сотрудники реализуют этот критически важный проект по НПЗ с исключительным мастерством и самоотдачей, преодолевая трудности в Монголии», — сказал в пресс-релизе директор MEIL П. Дораиа.

Сосуды высокого давления — это герметически закрытые ёмкости (стационарно установленные или передвижные), которые предназначены для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцеры.

источник: MiddleAsianNews

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