Монголия присоединилась к «Глобальной конвенции о признании свидетельств, относящихся к высшему образованию»

CentralAsia (MNG) -

Монголия присоединилась к «Глобальной конвенции о признании свидетельств, относящихся к высшему образованию», которая является первым соглашением, охватывающим сектор образования в глобальном масштабе.

К конвенции, одобренной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2019 году, присоединились 33 страны мира, а Монголия стала 34-й.

Являясь единственным учреждением системы Организации Объединенных Наций, имеющим мандат в сфере высшего образования, ЮНЕСКО оказывает государствам-членам поддержку в области признания учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в интересах поощрения права на образование, повышения академической мобильности и укрепления международного взаимопонимания.

Цель глобальной конвенции:

На сегодняшний день 5 миллионов студентов находятся за границей и 2,5 миллиона студентов за пределами своего региона. Ожидается, что в ближайшие годы это число возрастëт. Глобальная конвенция поможет студентам продолжить учебу и исследования вo всëм мирe и будет стремиться:

cоздать глобальную основу для справедливого, транспарентного и недискриминационного признания квалификации высшего образования;

предоставить национальным органам глобальную платформу для совместной работы на международном и региональном уровне в целях разработки более эффективных инструментов и практики признания квалификации высшего образования ;

расширить межрегиональную академическую мобильность;

содействовать признанию квалификации и мобильности студентов, преподавателей и исследователей во всем мире ;yразработать общих для всех регионов согласованных принципов признания свидетельств, относящихся к высшему образованию.

Глобальная конвенция направлена на:

содействие укреплению международного сотрудничества в сфере высшего образования, yсодействие глобальной и межрегиональной академической мобильности;

поддержку межрегиональных инициатив, политики и инноваций в области международного сотрудничества в сфере высшего образования;yукрепление доверия и уверенности в отношении качества и надежности свидетельств об образовании;

поощрение доступной, обновляемой, достоверной, понятной и актуальной информации;

поощрение посредством признания свидетельств об образовании инклюзивного и равноправного доступа к качественному высшему образованию;yпоощрение обеспечения качества в высших учебных заведениях и улучшение учебных программ.

Глобальная конвенция поддерживает:

студентов для завершения учебных программ в других странах;

студентов, обучающихся за пределами их стран, для получения дипломов в рамках неполного образования (семестр за границей, год за границей и т.д.);

аспирантов возвращающихся домой с иностранными степенями;

мобильность и международное сотрудничество в области высшего образования, создание сетей преподавателей и исследователей;

международные совместные исследовательские проекты;

поощрение инклюзивного и равноправного доступа к качественному высшему образованию для нетрадиционных студентов ;yобеспечениe качества и совершенства студенческих программ.

источник: MiddleAsianNews

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