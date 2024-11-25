Подписано соглашение о разделе продукции на разведку нефтяного блока ХЭРЛЭНТОХОЙ XXVIII с китайской компанией

CentralAsia (MNG) -

Управление по минеральным ресурсам и нефти Монголии и китайская компания Mongolia Foison Energy заключили Соглашение о разделе продукции (СРП) на проведение геологоразведочных работ на нефтяном блоке Хэрлэнтохой XXVIII в соответствии с постановлением правительства Монголии № 1. 137 от 23 октября 2024 г.

В четверг, 21 ноября, Соглашение о разделе продукции (СРП) подписали Баярмандал Лхамсурэн, глава Управления минеральных ресурсов и нефти, и Мэн Цзы Ли, исполнительный директор компании Mongolia Foison Energy.

На церемонии подписания соглашения глава Управления по минеральным ресурсам и нефти Баярмандал Лхамсурэн подчеркнул важность геологоразведочных работ на нефтяном блоке ХЭРЛЭНТОХОЙ XXVIII китайской компании Mongolia Foison Energy для обеспечения стабильных поставок сырой нефти и увеличения запасов для нефтеперерабатывающего завода, который строится на территории сомона Алтанширээт аймака Дорноговь и планируется к вводу в эксплуатацию в 2027 году.

«Долгосрочная и среднесрочная политика развития Монголии предусматривает интенсификацию разведки нефти, увеличение запасов и ее добычи», — отметил Баярмандал. «Мы рады подписать это соглашение с Mongolia Foison Energy в то время, когда в нефтяном секторе были проведены значительные реформы для создания благоприятной и стабильной правовой среды для инвесторов. Мы ожидаем, что компания выполнит свои договорные обязательства, будет действовать ответственно в соответствии с политикой правительства Монголии и обеспечит экологическую устойчивость, способствуя развитию местного сообщества», — добавил он.

Генеральный директор Mongolia Foison Energy Мэн Цзы Ли в своей речи на церемонии заверил, что компания будет «строго придерживаться соответствующих законов и правил Монголии и выполнять все договорные обязательства в процессе геологоразведки».

Соглашение о разделе продукции по нефтяному блоку ХЭРЛЭНТОХОЙ XXVIII является особенным, поскольку это первое соглашение о разделе продукции, подписанное правительством Монголии для нового месторождения нефти за последние восемь лет. Согласно условиям соглашения, Mongolia Foison Energy планирует инвестировать в общей сложности 49,7 млн ​​долларов США за восьмилетний период разведки. Инвестиции будут охватывать различные виды деятельности, включая геологоразведку, магнитную и гравитационную съемку разведочного блока площадью 20 000 квадратных километров, а также сейсморазведку 2D и 3D, бурение 13 разведочных скважин, гидроразрыв пласта и составление отчетов о ресурсах.

Компания Mongolia Foison Energy планирует выделить $575,000 специально на охрану окружающей среды и рекультивацию нарушенных земель на этапе разведки.

Геологоразведочные работы будет проводить Beijing Foyer Investment, компания с международным опытом, специализирующаяся на разведке и эксплуатации нефтяных месторождений и нетрадиционных нефтяных ресурсов. Beijing Foyer Investment, которая работает с 2007 года, будет выполнять ключевые виды деятельности в этой области, такие как бурение, гидроразрыв пласта и каротаж скважин.

источник: MiddleAsianNews

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