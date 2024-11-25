Прямые рейсы между Улан-Батором и Хошимином начнутся в декабре и подписан МоВ по экспорту мяса во Вьетнам

CentralAsia (MNG) -

В Ханое, столице Социалистической Республики Вьетнам, состоялось 19-е заседание Межправительственной монголо-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Сопредседателями встречи выступили министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, глава монгольской делегации Энхбаяр Жадамба и министр сельского хозяйства и развития села Вьетнама, глава вьетнамской делегации Ле Минь Хоан.

В ходе встречи было отмечено, что подписанное в 2023 году соглашение об отмене виз создало благоприятные условия для увеличения взаимных поездок граждан двух стран.

В этой связи запуск регулярных прямых рейсов между Улан-Батором и Хошимином с декабря этого года был отмечен как важный шаг в содействии обмену между людьми и расширении делового и предпринимательского сотрудничества между двумя странами.

Монголия подписала меморандум о взаимопонимании по экспорту мяса во Вьетнам

Меморандум о взаимопонимании по экспорту мяса во Вьетнам подписали профильные бизнесмены двух стран.

источник: MiddleAsianNews

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