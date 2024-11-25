Комитет ООН против пыток публикует выводы по Монголии

CentralAsia (MNG) -

23 октября Комитет ООН против пыток (КПП) опубликовал свои выводы по Монголии, Камеруну, Иордании, Кувейту, Намибии и Таиланду по итогам обзора шести государств-участников на своей последней сессии.

Монголия

Комитет отметил обязательство Монголии представить в 2025 году законопроект о создании специального подразделения по расследованию пыток и жестокого обращения со стороны лиц, лишенных свободы. Тем не менее, он выразил обеспокоенность по поводу задержек в процедурах с момента последнего обзора. Комитет по-прежнему обеспокоен потенциальным конфликтом интересов и неэффективностью расследований, проводимых Следственным отделом Агентства по борьбе с коррупцией и Следственным отделом Главного полицейского управления, а также высоким уровнем отклонений дел о пытках.

Он попросил Монголию завершить разработку закона, устанавливающего независимый механизм расследования в отношении государственных должностных лиц, особенно сотрудников правоохранительных органов, которые совершили акты пыток и жестокого обращения, и обеспечить, чтобы следователи не имели институциональных или иерархических связей с предполагаемыми преступниками.

Отмечая усилия Монголии по укреплению процессуальных правовых гарантий, Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что большое количество арестов, особенно со стороны Главного разведывательного управления и Агентства по борьбе с коррупцией, по-прежнему производятся с согласия прокурора без постановления суда.

Принимая во внимание меры Монголии по усилению судебного надзора за такими немедленными задержаниями, Комитет призвал государство-участник потребовать от сотрудников правоохранительных органов получения ордера на арест, выданного судебным органом, для проведения ареста, за исключением случаев задержания на месте преступления (арест во время совершения преступления).

источник: MiddleAsianNews

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