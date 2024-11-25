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В Турции загорелся российский лайнер Superjet 100 с пассажирами на борту

CentralAsia (KZ) -  В аэропорту турецкого города Антальи во время посадки вечером 24 ноября загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут»Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с пассажирами на борту, сообщает телеграм-канал Mash.

Жертв и пострадавших нет.

По официальным данным авиакомпании, причиной пожара стал сильный ветер.

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