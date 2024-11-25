В Турции загорелся российский лайнер Superjet 100 с пассажирами на борту
- Казахстан, происшествия
- 7:26, 25 ноября 2024
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- Обновлено: 8:11, 25 ноября 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В аэропорту турецкого города Антальи во время посадки вечером 24 ноября загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут»Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с пассажирами на борту, сообщает телеграм-канал Mash.
Жертв и пострадавших нет.
По официальным данным авиакомпании, причиной пожара стал сильный ветер.
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