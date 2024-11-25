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В Казахстане ожидаются морозы до -23 градусов

CentralAsia (KZ) -  На востоке Казахстана ожидаются морозы до -23 градусов. Об этом сообщает Казгидромет.

В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10…-18.

Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков.

На юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы.

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