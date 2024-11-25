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Грузовой самолет DHL разбился возле аэропорта Вильнюса

CentralAsia (CA) -  Грузовой самолет DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщает аэропорт Вильнюса.

Самолет летел из немецкого города Лейпциг.

Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта.

Работа аэропорта не прерывается.

Как пишет портал Delfi, как минимум один человек скончался в результате падения грузового самолета. На борту находились четверо: два пилота и двое сотрудников компании DHL. Два человека попали в больницу, один умер, о состоянии четвертого не сообщается.

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